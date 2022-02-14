Госархив опубликовал фотографию Октябрьского проспекта в Пскове 50-х годов

10:28, 14 февраля 2022, ПАИ

Фотографию пересечения Октябрьского проспекта с улицей Свердлова в Пскове 50-х годов опубликовал Псковский госархив в своём Instagram-аккаунте.

На фотографии открывается вид на дом №15 на Октябрьском проспекте, сейчас на первом этаже дома – фотоателье. Поворот на улицу Сверлова, за ним на пешеходной зоне - тумба с афишами «Гастроли». При этом на дороге мало машин – автобус и мотоцикл. Среди пешеходов трое мужчин, двое из них в форме – военнослужащий, милиционер и две женщины.

На балконах дома горшки и ящики с цветами. Перед зданием – фонарный столб. В некоторых местах Пскова можно и сегодня увидеть эти конструкции. Но конкретно этот снесен.

Вдоль Октябрьского проспекта посажены молодые деревья. Сегодня они выросли и их кроны скрывают фасады домов.

Специалисты предполагают, что снимок сделан с точки, где сегодня находится автобусная остановка «Летний сад».