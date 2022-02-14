Спецмашина для выемки ТКО из «заглубленки» пополнит техпарк псковского «Экопрома»

10:50, 14 февраля 2022, ПАИ

Спецмашина для выемки ТКО из «заглубленки» пополнит парк техники псковского «Экопрома». Об этом во время эфира проекта «Псковский телеграм Online» рассказал директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.

По словам руководителя, в декабре 2021 года парк техники увеличился на 5 единиц. Кроме того, «Экопром» заказал специальный автомобиль стоимостью 12 млн рублей. «Наш город славится заглублёнками, год назад их было 24. Сейчас их уже 60», - отметил Александр Киселёв.

Сейчас заглублёнки убирают при помощи ломовоза. Поступление новой техники ожидается в марте. «Когда придёт автомобиль, мы сможем освободить ломовоз, который тоже пользуется спросом. Благодаря этому будет чище и район, и область», - подчеркнул спикер.