Заместитель прокурора области проведёт приём граждан в Плюссе

11:13, 14 февраля 2022, ПАИ

Заместитель прокурора области Алексей Попов организует личный прием граждан в Плюссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Старший советник юстиции Попов Алексей Вячеславович 25 февраля 2022 года с 12 часов организует личный прием граждан в прокуратуре Плюсского района на улице Ленина, дом 20.

В пресс-службе ведомства отметили, что для встречи с заместителем прокурора области к указанному времени необходимо прибыть в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.