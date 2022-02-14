Заместитель прокурора области проведёт приём граждан в Плюссе
Заместитель прокурора области Алексей Попов организует личный прием граждан в Плюссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.
Старший советник юстиции Попов Алексей Вячеславович 25 февраля 2022 года с 12 часов организует личный прием граждан в прокуратуре Плюсского района на улице Ленина, дом 20.
В пресс-службе ведомства отметили, что для встречи с заместителем прокурора области к указанному времени необходимо прибыть в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
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