Два повторно севших за руль нетрезвых водителя попались полицейским в Пскове и Пыталовском районе

11:16, 14 февраля 2022, ПАИ

В Пскове и Пыталовском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 11 февраля в Пскове у дома на улице Западной полицейские остановили для проверки автомобиль BMW. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 41-летний нетрезвый пскович.

В Пыталовском районе в тот же день около 16:00 в деревне Бороусы на улице Шафранского на автомашине ВАЗ-2109 ехал 28-летний житель Пыталовского района, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.