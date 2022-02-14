Два повторно севших за руль нетрезвых водителя попались полицейским в Пскове и Пыталовском районе
В Пскове и Пыталовском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
В частности, 11 февраля в Пскове у дома на улице Западной полицейские остановили для проверки автомобиль BMW. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 41-летний нетрезвый пскович.
В Пыталовском районе в тот же день около 16:00 в деревне Бороусы на улице Шафранского на автомашине ВАЗ-2109 ехал 28-летний житель Пыталовского района, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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