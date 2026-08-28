Халюс-вальгус и противодействие стрессу станут новыми темами «Секретов тела»

15:54, 28 августа 2026, ПАИ

Сразу две темы – халюс-вальгус, или вальгусная деформация первого луча стопы, а также противодействие стрессу – будут в центре внимания новых выпусков проекта «Секреты тела».

Программа, которую ведёт реабилитолог, главный детский травматолог-ортопед и спортивный врач Псковской области Евгений Васильев, выйдет в эфир телеканала «Первый Псковский» в воскресенье, 30 августа, в 12:20.

Откуда берётся такая деформация? Можно ли справиться с болевым синдромом от неё без оперативного вмешательства? Почему боль может вернуться и после операции? Какие упражнения можно сделать дома, не прибегая к операции?

Какие биологические механизмы стресса? Почему человек не может отдохнуть, поспав ночью? Почему утром для снятия стресса полезно делать не зарядку, а разрядку? Что такое нервно-мышечная релаксация и как её использовать дома, перед сном?

«Секреты тела» – масштабный проект, над которым команда телеканала работала два года. Цикл включает 50 выпусков с практическими рекомендациями и авторской методикой Евгения Васильева. Программа представляет собой навигатор по человеческому организму и охватывает 20 ключевых тем: от болей в шее, пояснице и суставах до развенчания мифов о здоровье, борьбы с лишним весом и комплексов упражнений для восстановления нервных волокон.

Каждый выпуск – это практическое руководство к действию, которое можно применить дома без посещения врача. Программу также можно будет посмотреть в официальной группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.