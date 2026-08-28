Не надо пытаться глушить симптомы у детей таблетками и каплями – врач

15:43, 28 августа 2026, ПАИ

Не надо пытаться глушить симптомы таблетками и каплями, предупредил главный врач Псковской областной детской больницы, травматолог-ортопед Евгений Васильев в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Нельзя игнорировать носовые кровотечения, резкое падение зрения, внезапное появление хронических болезней у детей и не стоит пытаться глушить симптомы таблетками и каплями. Если патология появилась, сама она не исчезнет. Нужно приложить усилия – начать лечить, заниматься настройкой органов и систем, для этого не всегда нужны лекарства. Для этого существуют, к примеру, санатории», – отметил Евгений Васильев.

Медик рекомендовал особенно внимательно относиться к детям их спортивным тренерам. Евгений Васильев также уточнил, что для девочек самым травмоопасным видом спорта является художественная гимнастика.

Мальчикам он порекомендовал заниматься греблей и воркаутом, а девочкам – плаванием и спортивными танцами.

«Не надо ребёнка отдавать в огромное количество секций. Вы этим ничего не добьётесь – ребёнок просто вымотается так, что ему больше ничего не будет хотеться. Ребёнок должен отдыхать и сделать это можно только в одиночестве, без гаджетов, без телефонов, в тишине», – заключил Евгений Васильев.