Медики Псковской инфекционки заражаются коронавирусом в семейных очагах

11:20, 14 февраля 2022, ПАИ

Медики Псковской областной инфекционной больницы болеют коронавирусом, но заражаются не на работе, а в семейных очагах. Об этом рассказала главный врач медучреждения Анастасия Повторейко в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

По словам Анастасии Повторейко, в инфекционном стационаре безопасность выше, чем в обычном. «У нас чёткая разобщенность. Кушать по одному, раздеваться и заходить в пропускник – по одному. Всё строго контролируется, потому что это вопрос безопасности», - отметила главный врач.

Также спикер рассказала, что в основном медики заражаются в семейных очагах – через детей.