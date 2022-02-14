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Общество

Участок Рижского проспекта закроют в Пскове 19 февраля

Фото из архива ПАИ

19 февраля с 10:00 до 16:00 в Пскове будет временно закрыт для движения транспорта участок Рижского проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, движение закроют в связи с проведением работ по демонтажу рекламных конструкций. Объезд будет осуществляться по улицам Печорской, Коммунальной, Рокоссовского и Гаражному проезду.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и выполнять требования дорожных знаков.

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