Проверку правовых актов на наличие барьеров для бизнеса в Псковской области предлагается проводить онлайн

11:36, 14 февраля 2022, ПАИ

Законопроект, оптимизирующий процедуру оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне, находится на рассмотрении в региональном парламенте. Документ разработал областной комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) – это механизм, призванный снизить административные барьеры для бизнеса и повысить эффективность принятия нормативных правовых актов, исключив из них положения, приводящие к избыточным ограничениям деятельности предпринимателей и необоснованным расходам для бизнеса.

Согласно законодательству, оценка регулирующего воздействия проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или меняющих уже существующие обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Один из элементов процедуры ОРВ – публичные консультации с представителями бизнес-сообщества.

Для удобства проведения оценки регулирующего воздействия предлагается использовать единый информационный ресурс в сети Интернет regulation.pskov.ru. На этом портале разработчики муниципальных нормативных правовых актов будут размещать весь пакет документов, а заинтересованные физические и юридические лица смогут оставлять замечания и предложения к проектам, видеть результат их рассмотрения и наблюдать за прохождением документа по различным этапам процедуры ОРВ в режиме реального времени.

Законопроект также устанавливает срок, в течение которого принимаются предложения от заинтересованных лиц при проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта. В зависимости от степени регулирующего воздействия он варьируется от 10 до 20 рабочих дней.

Ещё одно нововведение связано с изменением одного из критериев включения муниципальных районов и городских округов в перечень территорий, где проведение оценки регулирующего воздействия местных нормативных правовых актов является обязательным. Корректировка вызвана экономическими реалиями: в связи с противоэпидемиологическими ограничениями, а также в результате введения налога для самозанятых в ряде муниципальных образований области снизилось количество юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, при этом возросло число индивидуальных предпринимателей.

Проект закона, совершенствующий процедуру оценки регулирующего воздействия, депутаты рассмотрят на заседаниях двух комитетов – по экономической политике и по законодательству, а затем на сессии регионального парламента.