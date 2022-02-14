Более 180 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:12, 14 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 180 456 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

13 февраля в стране зафиксировано 683 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 97 185 человек.

Всего по состоянию на 14 февраля в России выявлено 14 313 965 случаев заболевания коронавирусом, 11 333 044 пациента выздоровели, 340 931 – умер.