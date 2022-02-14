Анастасия Иванова: Научные исследования — важнейший фактор экономического и социального развития

12:26, 14 февраля 2022, ПАИ

Научные исследования и внедрение технологических инноваций, применение современных технологий является важнейшим фактором экономического и социального развития как всей страны, так и отдельных её регионов. Об этом в комментарии Псковскому агентству информации заявила руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области, общественный представитель АСИ в регионе по технологическому предпринимательству, член Общественной палаты Псковской области Анастасия Иванова.

По ее словам, состояние сферы науки и технологий от региона к региону очень разное. Иванова считает, что для того, чтобы в регионе появлялись научные и технологические инновации и открытия, очень важно состояние и характеристика существующей сегодня материальной базы, наличие и характеристики человеческих ресурсов в регионе, задействованных в сфере науки и технологий.

«Что касается Псковской области, то несколько последних лет она занимала только 70-е место в рейтинге по научно-технологическому развитию. Однако в последнее время, в частности в 2021 году, активную работу проводил ведущий вуз региона (ПсковГУ). В настоящее время ПсковГУ проводит научные исследования в 18 отраслях науки, появляются разработки и патенты, появляется студенческое научное и инженерное сообщество, создаются рабочие лаборатории, производится обмен опытом и практиками в ведущих вузах страны.

Для нашего региона это пока что начало большого пути по развитию науки и технологий. В том числе отдельное внимание необходимо уделять и применению, и внедрению новых технологий на существующие производства и в другие сектора экономики. А здесь большое внимание необходимо уделять ещё и взаимодействию бизнеса и научного сообщества», - отметила Анастасия Иванова.

На заседании Совета по науке и образованию подвели итоги Года науки и технологий. За год состоялось более 6 тысяч мероприятий во всех регионах с участием более 12 миллионов человек. По данным ВЦИОМ, более 60% школьников стало испытывать гордость за российскую науку.

Президент Владимир Путин в ходе заседания поздравил всех причастных с Днем российской науки. «Это все замечательные, преданные своему делу люди, которые расширяют горизонты познания, создают технологическую основу для движения всей нашей страны вперед», - сказал Путин.

Особо глава государства отметил лауреатов премии президента для молодых ученых, в частности биолога из Владивостока Александру Дубровину, которая создала новый механизм улучшения свойств сельхозкультур, роста их урожайности; исследователя из Севастополя Арсения Кубрякова, создавшего инструменты, позволяющие точнее прогнозировать сложные процессы в Мировом океане; исследователя из Санкт-Петербурга Леонида Скрипникова, сформировавшего весомую теоретическую основу для разработки новых материалов и квантового компьютера.

Путин поблагодарил лауреатов и их научные коллективы за впечатляющие достижения и выразил уверенность, что они примут активное участие в реализации масштабных программ, которым было посвящено заседание совета по науке и образованию.

В 2021 году, объявленном в России Годом науки и технологий, на Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GV; вывели на околоземную орбиту многофункциональный лабораторный модуль «Наука»; многое сделали в квантовых технологиях; создали уникальный материал на основе волокон полимера для хирургии; спустили на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М» с технологией безэкипажного судовождения.