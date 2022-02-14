Возобновляется железнодорожный «Серебряный маршрут» через Псков
С 5 марта возобновляется курсирование железнодорожного тура выходного дня «Серебряный маршрут». Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы по пятницам, в предпраздничные дни — по субботам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Расписание составлено так, что за выходные туристы смогут увидеть достопримечательности и осмотреть уникальные памятники древнерусского зодчества четырех городов — Пскова, Великого Новгорода, Рыбинска и Ярославля.
Пассажиры познакомятся ближе с историей, культурой и старинной архитектурой этих городов, смогут принять участие в обзорных экскурсиях, осмотреть памятники древнерусского искусства, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Пскове в программу тура входит экскурсия по Псковскому кремлю (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города). Туристы увидят одну из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, «Псковские Помпеи», один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс», первое поселение псковичей, а также узнают, где впервые в нашей стране вершилось демократическое правление.
Проект железнодорожного тура возобновлен компанией «РЖД Тур».
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