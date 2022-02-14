Юрий Павлов рассказал об основных достижениях Гдовского района

14:29, 14 февраля 2022, ПАИ

Глава Гдовского района Юрий Павлов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 февраля рассказал об основных достижениях муниципалитета в ходе реализации национальных и федеральных проектов.

«Развитие района идёт, сдвинулось всё с мёртвой точки», - отметил Юрий Павлов.

По словам главы района, объем реализации национальных проектов увеличивается. Благодаря им удается реализовывать культурные и образовательные задачи в районе. В частности, в Самолве установили монумент, на открытие которого приезжал президент России Владимир Путин. В 2021 году Гдовский район закупил оборудование для школ на 800 тысяч рублей. Порядка 32 млн рублей выделили на строительство Дома культуры в Смуравьёво, которое планируют завершить в этом году. «Это большой проект для района. До начала мая должны сдать в эксплуатацию», - отметил Юрий Павлов. Также по нацпроекту был закуплен автоклуб.

Глава района отметил, что у муниципалитета был бюджетный кредит в 3 млн 300 тысяч рублей, который сейчас полностью погасили.

По словам Юрия Павлова, в районе есть проблемы, которые предстоит решать администрации муниципалитета. Это проблемы в сфере ЖКХ и дорожного строительства. В частности, вовремя не был выполнен ремонт двора на улице Никитиной из-за того, что подрядчик не смог выйти на работу из-за морозов.