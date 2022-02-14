Школу на 820 мест планируют построить в Гдовском районе
В Гдовском районе планируют построить школу на 820 мест. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 февраля рассказал глава Гдовского района Юрий Павлов.
По словам главы муниципалитета, уже объявлен аукцион на разработку сметы. На строительство школы выделят 158 млн рублей. В рамках развития приграничных территорий в 2021 году был также объявлен аукцион на строительство школы на 150 мест в Смуравьёво. Проект уже разрабатывается. Школу будут строить на протяжении трёх лет.
«Я считаю, что это крупные проекты, которые требуют нашего участия. Мы должны из местного бюджета софинансировать», - подчеркнул глава района.
Также Юрий Павлов отметил, что у муниципалитета нет долгов и кредитов. Ранее был взят бюджетный кредит на 3 млн 300 тысяч, который полностью погашен.
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