Школу на 820 мест планируют построить в Гдовском районе

14:36, 14 февраля 2022, ПАИ

В Гдовском районе планируют построить школу на 820 мест. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 февраля рассказал глава Гдовского района Юрий Павлов.

По словам главы муниципалитета, уже объявлен аукцион на разработку сметы. На строительство школы выделят 158 млн рублей. В рамках развития приграничных территорий в 2021 году был также объявлен аукцион на строительство школы на 150 мест в Смуравьёво. Проект уже разрабатывается. Школу будут строить на протяжении трёх лет.

«Я считаю, что это крупные проекты, которые требуют нашего участия. Мы должны из местного бюджета софинансировать», - подчеркнул глава района.

Также Юрий Павлов отметил, что у муниципалитета нет долгов и кредитов. Ранее был взят бюджетный кредит на 3 млн 300 тысяч, который полностью погашен.