Инвесторы рассматривают Гдовский район для строительства завода по рыборазведению

14:50, 14 февраля 2022, ПАИ

Инвесторы рассматривают Гдовский район для строительства завода по рыборазведению. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 февраля рассказал глава Гдовского района Юрий Павлов.

По словам главы муниципалитета, на уровне области планировалась реализация двух инвестиционных проектов в Гдовском районе. Среди них строительство рыборазводного завода и проект малоэтажной типовой застройки, для которой муниципалитет должен выделить 17 гектаров земли.

Юрий Павлов напомнил, что в данный момент в Гдове ведётся строительство очередного торгового центра.