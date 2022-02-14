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Общество

Инвесторы рассматривают Гдовский район для строительства завода по рыборазведению

Инвесторы рассматривают Гдовский район для строительства завода по рыборазведению. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 февраля рассказал глава Гдовского района Юрий Павлов.

По словам главы муниципалитета, на уровне области планировалась реализация двух инвестиционных проектов в Гдовском районе. Среди них строительство рыборазводного завода и проект малоэтажной типовой застройки, для которой муниципалитет должен выделить 17 гектаров земли.

Юрий Павлов напомнил, что в данный момент в Гдове ведётся строительство очередного торгового центра.

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