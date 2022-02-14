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Индустрию красоты Псковской области ждет трансформация под присмотром столичной «Персоны»

14 февраля в Пскове стартовала бесплатная для псковских предпринимателей программа «Трансформация отрасли. Индустрия красоты». Организовали обучение центр «Мой бизнес» Псковской области, бизнес-школа «Персона» и платформа знаний и сервисов для бизнеса Сбербанка «Деловая среда».

Якорным спикером тренинга стал основатель и президент сети «Персона» Игорь Стоянов. Он приехал со своей командой, члены которой высококвалифицированные специалисты не только в индустрии красоты, но и в вопросах маркетинга и налаживания бизнес-процессов на бьюти-рынке.

Первую лекцию Игорь Стоянов посвятил пути мастера и предпринимателя в индустрии красоты. Собрав «боли» псковских предпринимателей, он подробно остановился на современных тенденциях.

«Есть такие бизнес-скрепы, которые были всегда, – это оцифровка, аналитика, ритм в работе, расстановка фокусов, и из нового – работа в изменяющихся условиях, я имею в виду пандемию, а также выгорание людей. Сейчас очень много информации, поэтому предпринимателю важно уметь сохранять свою энергию», - рассказал Игорь Стоянов.

Также он рассказал о новых возможностях развития для мастера и собственника, о возможных вариантах роста бизнеса, затронул творческое и профессиональное развитие, личную эффективность и личный бренд, а также вопросы делегирования и финансов.

Во время неформальной части встречи Игорь Стоянов особо отметил доброжелательность и открытость своих псковских учеников и поделился впечатлениями и прогнозами относительно отрасли в Пскове.

«Бьюти есть везде, даже в экономически зависимых городах. По присутствующим участникам я увидел, что Псков отражает тенденцию и страны, и мира. Соотношение самозанятых мастеров и бизнеса  как и везде. Это 60% самозанятых, где-то 30% салонов и 10% находятся в переходном периоде. Город как город, с одной стороны, а с другой – очень открытый, радушный, город на стыке Питера и Европы», - поделился впечатлениями эксперт.

Добавим, что программа от центра «Мой бизнес» Псковской области, бизнес-школы «Персона» и платформы знаний и сервисов для бизнеса Сбербанка «Деловая среда» рассчитана до 3 марта. В рамках обучения псковских предпринимателей ждут не только живые лекции и вебинары, но и ряд мастер-классов от лучших столичных мастеров.  

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