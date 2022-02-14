Индустрию красоты Псковской области ждет трансформация под присмотром столичной «Персоны»
14 февраля в Пскове стартовала бесплатная для псковских предпринимателей программа «Трансформация отрасли. Индустрия красоты». Организовали обучение центр «Мой бизнес» Псковской области, бизнес-школа «Персона» и платформа знаний и сервисов для бизнеса Сбербанка «Деловая среда».
Якорным спикером тренинга стал основатель и президент сети «Персона» Игорь Стоянов. Он приехал со своей командой, члены которой высококвалифицированные специалисты не только в индустрии красоты, но и в вопросах маркетинга и налаживания бизнес-процессов на бьюти-рынке.
Первую лекцию Игорь Стоянов посвятил пути мастера и предпринимателя в индустрии красоты. Собрав «боли» псковских предпринимателей, он подробно остановился на современных тенденциях.
«Есть такие бизнес-скрепы, которые были всегда, – это оцифровка, аналитика, ритм в работе, расстановка фокусов, и из нового – работа в изменяющихся условиях, я имею в виду пандемию, а также выгорание людей. Сейчас очень много информации, поэтому предпринимателю важно уметь сохранять свою энергию», - рассказал Игорь Стоянов.
Также он рассказал о новых возможностях развития для мастера и собственника, о возможных вариантах роста бизнеса, затронул творческое и профессиональное развитие, личную эффективность и личный бренд, а также вопросы делегирования и финансов.
Во время неформальной части встречи Игорь Стоянов особо отметил доброжелательность и открытость своих псковских учеников и поделился впечатлениями и прогнозами относительно отрасли в Пскове.
«Бьюти есть везде, даже в экономически зависимых городах. По присутствующим участникам я увидел, что Псков отражает тенденцию и страны, и мира. Соотношение самозанятых мастеров и бизнеса – как и везде. Это 60% самозанятых, где-то 30% салонов и 10% находятся в переходном периоде. Город как город, с одной стороны, а с другой – очень открытый, радушный, город на стыке Питера и Европы», - поделился впечатлениями эксперт.
Добавим, что программа от центра «Мой бизнес» Псковской области, бизнес-школы «Персона» и платформы знаний и сервисов для бизнеса Сбербанка «Деловая среда» рассчитана до 3 марта. В рамках обучения псковских предпринимателей ждут не только живые лекции и вебинары, но и ряд мастер-классов от лучших столичных мастеров.
Слышали ли вы про биткоин?
Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества назвали в псковской полиции
Индустрию красоты Псковской области ждет трансформация под присмотром столичной «Персоны»
Гдовский район получил 56 млн рублей на реализацию проекта «Комфортная городская среда»