Красота по-скандинавски: «Зодчий-Псков» строит сканди-дома

16:24, 14 февраля 2022, ПАИ

Жить за городом в собственном доме – мечта многих горожан. Однако на пути к своей мечте сталкиваются с множеством проблем.

Одна из них – рынок жилья зачастую предлагает похожие друг на друга однотипные дома, которые кажутся совершенно безликими. А то, что достойно внимания, оказывается совсем не по карману семьям, которые пока не могут позволить себе очень дорогое жилье.

Другая проблема – найти хорошего застройщика для строительства дома мечты. Рынок загородного домостроения набирает обороты, появляется много новых организаций и частных мастеров. Поэтому важно не ошибиться в выборе.

Уют по-скандинавски

В этом случае лучше выбрать не частную бригаду, а строительную организацию, имеющую свое имя, которая оформляет весь пакет документов и дает гарантию на готовый дом. Таким опытным подрядчиком является компания «Зодчий-Псков», которая более 10 лет работает на псковском рынке.

В этом году компания представляет новую коллекцию скандинавских домов, которые помогут реализовать мечту о загородной жизни.

В ближайших планах компании строительство сканди-деревни в пригороде неподалеку от Пскова.

«Скандинавский дом – это деревянный дом. Деревянные дома, как известно, самые экологичные, самые теплые, быстро возводимые и при этом процентов на 30-40 дешевле каменных. А поскольку наша область является приграничным регионом, нам близки и понятны архитектурные стили Прибалтики и скандинавских стран», - отметили в компании.

Для скандинавских домов присущ сдержанный стиль, они отличаются естественной красотой и привлекательностью, их даже можно назвать брутальными. Они хорошо смотрятся и прекрасно вписываются в наш ландшафт. Также их отличает рациональное использование площади, удобство эксплуатации, надёжность и долговечность.

Строительная компания учтет все пожелания относительно площади, дизайна, планировки дома, что позволит возвести фактически свой дом мечты.

Комфортность проживания в доме мечты напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и коммуникации. Монтаж этих систем тоже сделает компания «Зодчий-Псков».

«При возведении домов мы оказываем услуги по установке инженерных систем. Это системы радиаторного отопления, электроснабжения, канализации. Мы понимаем свою ответственность при подведении внутренних и наружных инженерных систем. Все конструкции устанавливаются надежно и быстро. Также устанавливаем сантехническое оборудование и локальные очистные сооружения. Если нужны теплые полы – сделаем теплые полы. Кроме этого, с нами работают очень хорошие специалисты кузнечного дела. Они могут оборудовать красивые мангальные зоны, установить заборы, кованые перила и т. д.», – рассказали в компании.

Выгодный вариант

При этом, сканди-дом может быть относительно недорогим. Деревянный каркасный дом – это более бюджетный вариант, чем дома из газобетона или кирпича. Стоимость скандинавского дома на 30-40% ниже, чем аналогичного строения из камня.



Фото: Фото «Зодчий-Псков»



Фото: Фото «Зодчий-Псков»



Фото: Фото «Зодчий-Псков»



Фото: Фото «Зодчий-Псков»



Фото: Фото «Зодчий-Псков»



Фото: Фото «Зодчий-Псков»



Фото: Фото «Зодчий-Псков»



Фото: Фото «Зодчий-Псков»



Фото: Фото «Зодчий-Псков»



Фото: Фото «Зодчий-Псков»



Фото: Фото «Зодчий-Псков»





















Поможет строительная компания решить и финансовый вопрос. При строительстве дома возможно оформить ипотеку от застройщика. По таким программам кредитования заключаются самые выгодные договоры.

«Сейчас количество людей, оформляющих строительство дома с использованием ипотеки, растет. Мы работаем с несколькими банками. Наши специалисты проконсультируют, подготовят документы для банка, рассчитают размер выплат по ипотеке. Это очень удобно», – отметили в фирме «Зодчий-Псков».

Построив дом – уютный, красивый, функциональный, ваша жизнь, мечта о счастливой жизни за городом станет реальностью. «Дом – лишь средство. Мечта – это жизнь за городом. В итоге наш дом – это реализация мечты», – отметили в компании «Зодчий-Псков».