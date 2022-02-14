Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Красота по-скандинавски: «Зодчий-Псков» строит сканди-дома

Жить за городом в собственном доме мечта многих горожан. Однако на пути к своей мечте сталкиваются с множеством проблем.

Одна из них рынок жилья зачастую предлагает похожие друг на друга однотипные дома, которые кажутся совершенно безликими. А то, что достойно внимания, оказывается совсем не по карману семьям, которые пока не могут позволить себе очень дорогое жилье.

Другая проблема найти хорошего застройщика для строительства дома мечты.  Рынок загородного домостроения набирает обороты, появляется много новых организаций и частных мастеров. Поэтому важно не ошибиться в выборе.

Уют по-скандинавски

В этом случае лучше  выбрать не частную бригаду, а строительную организацию, имеющую свое имя, которая оформляет весь пакет документов и дает гарантию на готовый дом. Таким опытным подрядчиком является компания «Зодчий-Псков», которая более 10 лет работает на псковском рынке.

В этом году компания представляет новую коллекцию скандинавских домов, которые помогут реализовать мечту о загородной жизни.

В ближайших планах компании строительство сканди-деревни в пригороде неподалеку от Пскова.

«Скандинавский дом это деревянный дом. Деревянные дома, как известно, самые экологичные, самые теплые, быстро возводимые и при этом процентов на 30-40 дешевле каменных. А поскольку наша область является приграничным регионом, нам близки и понятны архитектурные стили Прибалтики и скандинавских стран», - отметили в компании.

Для скандинавских домов присущ сдержанный стиль, они отличаются естественной красотой и привлекательностью, их даже можно назвать брутальными. Они хорошо смотрятся и прекрасно вписываются в наш ландшафт. Также их отличает рациональное использование площади, удобство эксплуатации, надёжность и долговечность.

Строительная компания учтет все пожелания относительно площади, дизайна, планировки дома, что позволит возвести фактически свой дом мечты.

Комфортность проживания в доме мечты напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и коммуникации. Монтаж этих систем тоже сделает компания «Зодчий-Псков». 

«При возведении домов мы оказываем услуги по установке инженерных систем. Это системы радиаторного отопления, электроснабжения, канализации. Мы понимаем свою ответственность при подведении внутренних и наружных инженерных систем. Все конструкции устанавливаются надежно и быстро. Также устанавливаем сантехническое оборудование и локальные очистные сооружения. Если нужны теплые полы  сделаем теплые полы. Кроме этого, с нами работают очень хорошие специалисты кузнечного дела. Они могут оборудовать красивые мангальные зоны, установить заборы, кованые перила и т. д.», рассказали в компании.

Выгодный вариант

При этом, сканди-дом может быть относительно недорогим.  Деревянный каркасный дом это более бюджетный вариант, чем дома из газобетона или кирпича. Стоимость скандинавского дома на 30-40% ниже, чем аналогичного строения из камня.

  • сканди-дома
    Фото: Фото «Зодчий-Псков»
  • сканди-дома
    Фото: Фото «Зодчий-Псков»
  • сканди-дома
    Фото: Фото «Зодчий-Псков»
  • сканди-дома
    Фото: Фото «Зодчий-Псков»
  • сканди-дома
    Фото: Фото «Зодчий-Псков»
  • сканди-дома
    Фото: Фото «Зодчий-Псков»
  • сканди-дома
    Фото: Фото «Зодчий-Псков»
  • сканди-дома
    Фото: Фото «Зодчий-Псков»
  • сканди-дома
    Фото: Фото «Зодчий-Псков»
  • сканди-дома
    Фото: Фото «Зодчий-Псков»
  • сканди-дома
    Фото: Фото «Зодчий-Псков»

Поможет строительная компания решить и финансовый вопрос. При строительстве дома возможно оформить ипотеку от застройщика. По таким программам кредитования заключаются самые выгодные договоры.

«Сейчас количество людей, оформляющих строительство дома с использованием ипотеки, растет. Мы работаем с несколькими банками. Наши специалисты проконсультируют, подготовят документы для банка, рассчитают размер выплат по ипотеке. Это очень удобно», отметили в фирме «Зодчий-Псков». 

Построив дом уютный, красивый, функциональный, ваша жизнь, мечта о счастливой жизни за городом станет реальностью. «Дом – лишь средство. Мечта – это жизнь за городом. В итоге наш дом – это реализация мечты», – отметили в компании «Зодчий-Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

14 февраля 2022

Вся улица Карла Маркса в Пскове временно станет односторонней
14 февраля 2022

Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества назвали в псковской полиции
14 февраля 2022

Николай Красиков решил уехать из Москвы после посещения Псково-Печерского монастыря
14 февраля 2022

Гинекологическое отделение откроется в Псковском перинатальном центре
14 февраля 2022

Джакузи и расслабляющая музыка: в Пскове планируют внедрить практику «мягких родов»
14 февраля 2022

Индустрию красоты Псковской области ждет трансформация под присмотром столичной «Персоны»

14 февраля 2022

Гдовский район получил 56 млн рублей на реализацию проекта «Комфортная городская среда»
14 февраля 2022

Порядка 12 млн рублей задолжали жители Гдовского района за отопление

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...