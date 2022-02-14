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Общество

Центры деловой активности: РСХБ утвердил новый формат офисов

Наряду с привычными банковскими офисами Россельхозбанк будет развивать в регионах сеть Центров деловой активности, где кроме непосредственно банковских услуг разместятся окно МФЦ, комфортабельная зона для коворкинга с бесплатной сетью Wi-Fi и зарядками, постаматы, «уголок здоровья» и даже переговорная для деловых встреч и рабочее место, оборудованное компьютером. Воспользоваться всеми услугами можно будет совершенно бесплатно.

Центры деловой активности Россельхозбанка будут представлять собой выполненные в современном лаконичном дизайне отдельно стоящие одноэтажные здания с собственной благоустроенной территорией. Для удобства посетителей при них будет оборудована парковка для автомобилей и велосипедов, а также места для отдыха на улице.

Россельхозбанк планирует размещать Центры деловой активности в административных центрах районов, в том числе в селах. Они позволят улучшить инфраструктуру, повысят доступность различных услуг для населения, что, как следствие, будет способствовать росту уровня жизни.

Внутри Центры будут поделены на зоны: банковского сервиса, включающего в себя места работы менеджеров, банкоматы и электронную очередь; рабочую зону, где можно будет воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi и зарядками; «уголок здоровья», где посетители смогут измерить свое давление и отдохнуть; отдельную переговорную для деловых встреч, доступную для бронирования, и изолированное рабочее место, оборудованное компьютером. Кроме того, в Центрах установят постаматы, откуда посетители смогут забрать заказы из интернет-магазинов.

Здание Центра деловой активности будет представлять собой капитальное сооружение, построенное по типовому проекту с использованием современных технологий, обеспечивающих быстрое возведение. Материалы, которые будут использоваться при строительстве, полностью соответствуют всем санитарным нормам и экологическим требованиям, обеспечивают сохранение тепла в помещениях, при этом удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.

 «РСХБ часто называют «банком регионов», ведь мы, как никакой другой игрок рынка, понимаем, что нужно жителям самых разных уголков России, особенно за пределами крупных городов. Центры деловой активности РСХБ – это наш новый вклад в развитие сельских территорий. Они станут точками притяжения населения, помогут жителям получить сразу несколько востребованных сервисов – от банковского до госуслуг – рядом с домом в одном месте и с комфортом. При этом такие Центры принесут пользу и для бизнеса – их можно будет использовать для проведения деловых переговоров с партнерами, обсуждения новых проектов или интернет-серфинга в ожидании оказания банковской услуги. Сами здания будут возводиться с соблюдением всех норм и требований из уникального материала, который, кстати, стали все чаще применять в индивидуальном жилищном строительстве. И это неудивительно, ведь сэндвич-панели позволяют строить быстро, но при этом в итоге получаются надежные и прочные строения. Уверен, что наши Центры деловой активности смогут вдохновить на применение этой технологии и тех, кто хочет быстро построить красивый подходящий для круглогодичной жизни дом», – отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

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