О серебре в танцах на льду и золоте в лыжных гонках расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста»

15:53, 14 февраля 2022, ПАИ

Российская танцевальная пара Никита Кацалапов и Виктория Синицина завоевала серебро в Пекине. Наши фигуристы показали красивый прокат в произвольной программе, но французы выступили сильнее, установив мировой рекорд. Как победить непобедимых? Сегодня наши лыжники отдыхают после золотой эстафеты. Что помогло российским спортсменам одержать победу? Эти и другие вопросы обсудим с гостем выпуска - председателем региональной федерации лыжных гонок Владленом Небейголовой.

Смотрите «Олимпийский дайджест» сегодня вечером на YouTube-канале ПАИ и в группе ПАИ в ВК.