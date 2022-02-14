Джакузи и расслабляющая музыка: в Пскове планируют внедрить практику «мягких родов»

16:29, 14 февраля 2022, ПАИ

В Псковском перинатальном центре планируют внедрить практику «мягких родов». Об этом Псковскому агентству информации рассказал главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков.

По словам Николая Красикова, «мягкие роды» проходят в максимально комфортной, приближенной к естественной домашней среде. В планах открыть специальную палату для сервисных родов, в которой будет создана домашняя обстановка. Так, будущих мам ждёт расслабляющая музыка, элементы ароматерапии, джакузи. Помимо этого, стены палаты будут переделаны в цвет и структуру, максимально приближенную к домашней обстановке.

«Беременных смогут сопровождать в рамках партнёрских родов не только супруг или отец ребёнка, но и другие члены семьи, которые могут оказать поддержку», - рассказал главный врач.

Также ведётся активная работа с клиническими перинатальными психологами, которые в дальнейшем смогут оказывать психологическую поддержку роженицам и применять естественные методы обезболивания – гипнороды.