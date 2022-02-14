Девять новых спортивных объектов планируется построить в Псковской области в 2022 году

17:38, 14 февраля 2022, ПАИ

В рамках программы «Спорт – норма жизни», в 2022 году планируется построить пять физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и четыре малых спортивных площадки для сдачи нормативов ГТО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе по спортивной работе комитета по спорту Псковской области.

По словам начальника отдела по спортивной работе Елены Деркачевой, сейчас в Псковской области, по последним данным, насчитывается 1454 спортивных объектов. В частности, в регионе действуют 18 бассейнов, 627 плоскостных сооружений (стадионы, футбольные поля и площадки), два крытых спортобъекта с искусственным льдом, одна гребная база, 36 сооружений для стрелковых видом спорта (в том числе 33 тира), 185 объектов городской рекреационной инфраструктуры (катки, площадки с тренажерами, велодорожки, игровые площадки) и 337 спортивных залов.

В 2022 году в России планируется открыть 145 спортивных объектов. Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов работы правительства РФ.

«Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов работы правительства. В этом году свои двери для профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей откроют 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся в более чем 50 регионах нашей страны», - заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Программа развития спортивной сферы была разработана по поручения президента РФ Владимира Путина.