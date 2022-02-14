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Общество

Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества назвали в псковской полиции

В пресс-службе УМВД России по Псковской области назвали самые распространенные способы мошенничества, с которыми сталкиваются владельцы банковских карт. 

Звонок с незнакомого номера телефона. В таком случае гражданину поступает звонок от незнакомца, который представляется сотрудником банка и сообщает о блокировке карты. При этом, на экране отображается настоящий номер банка. Доверчивые граждане представляют сотрудником банка свои персональные данные, в результате чего лишаются денежных средств. Стоит отметить, что таким способ обмана пользуются не только мнимые сотрудники банка. Звонят мошенники представляясь сотрудниками правоохранительных органов, социальных служб и так далее. 

Сообщение с просьбой о помощи от имени друга или знакомого в социальной сети. Как правило, нечистые на руки лица пишут от лица друзей или знакомых жертвы и просят перевести им денежные средства или рассылают вредоносные ссылки. Многие пользователи не проверяют страницу отправителя и не замечают подмены. 

Мошенничество на сайтах с объявлениями. Схема мошенничества здесь такова: вы выбираете товар, а после звонка продавцу выясняется, что он требует предоплаты. Многие пользователи соглашаются с этим и переводят деньги на счет, указанный «продавцом», который после этого больше уже не выходит с ними на контакт.

Есть несколько рекомендаций, с помощью которых можно достаточно легко распознать мошенников: 

  • обращайте внимание на то, с какого номера пришло сообщение. Обычно банк отправляет СМС своим клиентам с одного или двух номеров, которые указаны на сайте банка. В случае возникновения малейших сомнений лучше перезвоните в банк самостоятельно, даже если номер кажется вам верным; 
  • внимательно читайте текст СМС: злоумышленники нередко используют данные отправителей, похожие на названия тех или иных финансовых учреждений, а также могут допускать ошибки в тексте;
  • не беспокойтесь, если вам сообщают о блокировке счета или карты. Прежде всего, позвоните в банк по номеру, который указан на обратной стороне вашей банковской карты, чтобы проверить информацию и, в случае необходимости, заблокировать карту;
  • никому не сообщайте реквизиты вашей карты, CVV2-код и коды из СМС. Помните, что сотрудники банка никогда не запрашивают такие персональные данные как номер карты и трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы. 
  • не переходите по ссылкам, если не уверены в их надежности. Перед тем, как отправить денежные средства «другу», убедитесь, что отправителем СМС является именно ваш друг. 
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