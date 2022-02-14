Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества назвали в псковской полиции

17:55, 14 февраля 2022, ПАИ

В пресс-службе УМВД России по Псковской области назвали самые распространенные способы мошенничества, с которыми сталкиваются владельцы банковских карт.

Звонок с незнакомого номера телефона. В таком случае гражданину поступает звонок от незнакомца, который представляется сотрудником банка и сообщает о блокировке карты. При этом, на экране отображается настоящий номер банка. Доверчивые граждане представляют сотрудником банка свои персональные данные, в результате чего лишаются денежных средств. Стоит отметить, что таким способ обмана пользуются не только мнимые сотрудники банка. Звонят мошенники представляясь сотрудниками правоохранительных органов, социальных служб и так далее.

Сообщение с просьбой о помощи от имени друга или знакомого в социальной сети. Как правило, нечистые на руки лица пишут от лица друзей или знакомых жертвы и просят перевести им денежные средства или рассылают вредоносные ссылки. Многие пользователи не проверяют страницу отправителя и не замечают подмены.

Мошенничество на сайтах с объявлениями. Схема мошенничества здесь такова: вы выбираете товар, а после звонка продавцу выясняется, что он требует предоплаты. Многие пользователи соглашаются с этим и переводят деньги на счет, указанный «продавцом», который после этого больше уже не выходит с ними на контакт.

Есть несколько рекомендаций, с помощью которых можно достаточно легко распознать мошенников: