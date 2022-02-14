Опочецкие студенты и школьники стали призёрами регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

18:30, 14 февраля 2022, ПАИ

Студенты и школьники Опочецкого района стали призёрами VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Об этом сообщает районная газета «Красный маяк».

Конкурсантами регионального чемпионата в компетенции «Преподавание в младших классах» в этом году стали пять студенток четвёртого курса социально-педагогического отделения Опочецкого индустриально-педагогического колледжа – Дарья Розит, Ксения Галактионова, Милана Михеенкова, Елизавета Иванова и Ульяна Белотелова. Они показали хорошие результаты по итогам демонстрационного экзамена в декабре прошлого года, поэтому студенткам было предложено участвовать в чемпионате.

Конкурсантки выполняли задания в нескольких модулях. Темы определялись согласно жеребьёвке. Студентки самостоятельно разрабатывали и показывали фрагмент урока по математике во втором классе на тему «Свойства противоположных сторон прямоугольника» с использованием smart-доски, интерактивной панели, документ-камеры. Новым заданием к разработке и проведению урока стал его самоанализ.

Кроме этого, они должны были показать умение организовать проектную деятельность обучающихся на внеурочных занятиях и продемонстрировать исследовательский этап проекта на тему «Воздух и его охрана». Выполняя задания модуля, конкурсантки проводили опыты, используя датчики температуры и влажности.

В конкурсное задание также входили разработка и проведение родительского собрания на тему «Поощрение и наказание в семейном воспитании». В последний конкурсный день студентки готовили веб-квест по литературному чтению по произведению Виталия Бианки «Сова».

Одним из заданий чемпионата этого года стало проведение воспитательного мероприятия на тему «В мире добра».

Как рассказала главный эксперт чемпионата Ирина Гайдовская, все конкурсантки находились в равных условиях, выполняли одинаковые задания и пользовались одним и тем же интерактивным оборудованием.

«Уровень конкурсного задания высокий даже для профессионала, и набрать 100 баллов практически невозможно, – отметила Ирина Гайдовская. – Выполнение модулей анализировалось и оценивалось шестью экспертами. Девушки показали хороший уровень подготовки, все справились с заданиями чемпионата, серьёзно и ответственно подошли к их выполнению».

Победителем по итогам соревнования стала Ксения Галактионова. Во всех модулях она набрала высшие баллы. Серебряный призёр – Дарья Розит, а замыкает тройку лидеров Милана Михеенкова. Медальоном за профессионализм награждена Елизавета Иванова.

Победительница призналась, что на такой успех совсем не рассчитывала. Участвовать в чемпионате она согласилась прежде всего ради бесценного опыта.

«От соревнований остались только положительные эмоции, – поделилась впечатлениями Ксения Галактионова. – Самым сложным для меня оказалась организация исследовательской деятельности с младшими школьниками. Немало хлопот доставила разработка веб-квеста по литературному чтению. Непривычным было ощущение, когда мои подруги, принимавшие участие в этом чемпионате, на время его проведения стали для меня соперницами. Тем не менее мне удалось взять себя в руки и добиться высокого результата, ставшего полной неожиданностью».

Будущим участникам конкурса профессионального мастерства она посоветовала не отказываться от предложения посоревноваться, ведь саморазвитие очень важно для будущего учителя. «Если вы будете собраны, чётко следовать конкурсным заданием, вас неминуемо будет ожидать успех! Дерзайте! Удачи!» – добавила Ксения Галактионова.

В региональном чемпионате в компетенции «Поварское дело», конкурсная площадка которого находилась в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса, достойно выступил ещё один представитель Опочки. Обучающийся третьей группы четвёртого курса индустриального отделения колледжа Никита Щербаков (эксперт-компатриот Николай Иванов) среди семи соперников из разных районов области завоевал третье место.

Помимо студентов, в чемпионате приняли участие и опочецкие школьники. С 7 по 10 февраля им предстояло соревноваться со своими сверстниками, продемонстрировав навыки в рамках компетенции «Спасательные работы. Юниоры». Соревнования проходили в Пскове.

В чемпионате приняли участие две команды детского оздоровительно-образовательного центра в возрастных категориях 11-14 и 14-16 лет. В состав младшей группы вошли Дарья Иванова, Роман Михайлов, Роман Кирея, Иван Кирея, Екатерина Хролович. Участниками средней возрастной группы стали Людмила Яковлева, Юлия Семёнова, Дмитрий Рожук, Вячеслав Кузнецов, Павел Кузнецов. Руководителями команды выступили Светлана Диденко и Юлия Григорьева.

Как рассказала Юлия Григорьева, конкурсантов ожидала насыщенная программа соревнований. Она включала в себя полосу препятствий, боевое разворачивание средств пожаротушения, скалодром и верёвочные переправы, ликвидацию последствий ДТП и извлечение условных пострадавших из-под завалов, оказание им первой медицинской помощи.

«Наши участники продемонстрировали достаточно высокий уровень подготовки. Успеху способствовали местные и выездные тренировки, проходившие на базе Псковского агротехнического колледжа. Средняя возрастная группа по итогам соревнований заняла третье призовое место», – подытожила Юлия Григорьева.