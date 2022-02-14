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Происшествия

Обвиняемого в гибели трёх человек в гостевом доме в Псковском районе решено заключить под стражу

Обвиняемый по уголовному делу по факту пожара в деревне Подборовье-1 Псковского района будет заключён под стражу, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Напомним, ночью 21 августа 2021 года в результате пожара в гостевом доме «Поместье Званское» в деревне Подборовье-1 погибли трое из шести постояльцев, которые были размещены за плату для временного проживания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть трёх лиц).

По данным следствия, обвиняемый в не установленное следствием время, но не позднее 2016 года, произвёл реконструкцию здания и оборудовал его для оказания услуг гостиничного характера. При этом не были обеспечены требования безопасности жизни и здоровья потребителей, контролирующие государственные органы не получали уведомлений о начале осуществления деятельности по оказанию указанных услуг. В связи с этим вышеуказанное здание не проходило проверку государственного пожарного надзора.

Причиной возникновения пожара послужил аварийный режим работы электрической сети в здании. В сгоревшем доме отсутствовали средства пожаротушения и пожарной сигнализации, в связи с чем постояльцы были лишены возможности получить своевременное оповещение после возгорания. В результате происшествия три человека получили телесные повреждения, ещё трое погибли.

На судебном заседании руководитель следственного отдела, прокурор, потерпевшие и их защитник ходатайство поддержали. Обвиняемый в судебном заседании участия не принимал, его защитник возражал против удовлетворения ходатайства. Постановлением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Срок содержания под стражей решено исчислять с момента фактического задержания Фомина на территории Российской Федерации либо с момента пересечения им государственной границы в случае его экстрадиции на территорию страны.

Постановление в законную силу не вступило.

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