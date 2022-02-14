В Пскове проверили организацию работы отдела по вопросам миграции

22:19, 14 февраля 2022, ПАИ

14 февраля в рамках «Гражданского мониторинга» член общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Стегний посетил городской отдел по вопросам миграции с целью реализации общественного контроля за деятельностью полиции, а также укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Алексей Пятериков рассказал гостю об основных направлениях деятельности подразделения и условиях службы. Обсуждался порядок организации работы, проверялись информационные стенды, где размещены все необходимые материалы о получении государственных услуг. Общественник пообщался с жителями, которые обратились для получения паспортов. Посетители оценили работу сотрудников отдела удовлетворительно, отметив их профессионализм и оперативность в сфере оказания государственных услуг.

Кроме того, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией гость проверил наличие в помещениях обязательных средств дезинфекции.