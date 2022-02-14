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Происшествия

Подозреваемого в ограблении магазина задержали в Порхове

В Порхове задержан безработный местный житель, подозреваемый в открытом хищении денег из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днём 12 февраля из магазина на проспекте 25 Октября неизвестный гражданин похитил находившиеся в кассе деньги и попытался скрыться. После получения сообщения о грабеже на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции из ОМВД России по Порховскому району. В магазине также сработала кнопка тревожной сигнализации, и на объект прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

В итоге подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался неработающий, ранее судимый за кражу 33-летний житель Порхова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабёж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Проводится расследование.

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