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Спорт

В Псковской области подвели итоги олимпиады школьников по физической культуре

В Псковской области определили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Соревнования прошли в Великих Луках на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Областная олимпиада представляла собой конкурсное испытание учащихся основной и средней школы среди юношей и девушек. В мероприятии приняли участие представители 10 муниципальных образований Псковской области.

Участники олимпиады выполняли задания практического и теоретико-методического характера, среди которых были упражнения базовой программы по физической культуре в разделах «гимнастика» и «лёгкая атлетика», тестовые вопросы.

Личное место участника в общем зачёте определялось суммой баллов, полученных в результате всех испытаний. Победители и призёры олимпиады награждены грамотами, медалями и призами. Перечень победителей опубликован здесь.

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