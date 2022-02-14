В Псковской области подвели итоги олимпиады школьников по физической культуре
В Псковской области определили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.
Соревнования прошли в Великих Луках на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Областная олимпиада представляла собой конкурсное испытание учащихся основной и средней школы среди юношей и девушек. В мероприятии приняли участие представители 10 муниципальных образований Псковской области.
Участники олимпиады выполняли задания практического и теоретико-методического характера, среди которых были упражнения базовой программы по физической культуре в разделах «гимнастика» и «лёгкая атлетика», тестовые вопросы.
Личное место участника в общем зачёте определялось суммой баллов, полученных в результате всех испытаний. Победители и призёры олимпиады награждены грамотами, медалями и призами. Перечень победителей опубликован здесь.
Слышали ли вы про биткоин?
Девять новых спортивных объектов планируется построить в Псковской области в 2022 году
О серебре в танцах на льду и золоте в лыжных гонках расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста»
Спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине