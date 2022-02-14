В Псковской области подвели итоги олимпиады школьников по физической культуре

20:41, 14 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области определили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Соревнования прошли в Великих Луках на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Областная олимпиада представляла собой конкурсное испытание учащихся основной и средней школы среди юношей и девушек. В мероприятии приняли участие представители 10 муниципальных образований Псковской области.

Участники олимпиады выполняли задания практического и теоретико-методического характера, среди которых были упражнения базовой программы по физической культуре в разделах «гимнастика» и «лёгкая атлетика», тестовые вопросы.

Личное место участника в общем зачёте определялось суммой баллов, полученных в результате всех испытаний. Победители и призёры олимпиады награждены грамотами, медалями и призами. Перечень победителей опубликован здесь.