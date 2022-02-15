О возможностях лаборатории рассказали в псковской инфекционке

23:23, 14 февраля 2022, ПАИ

О возможностях выявлению инфекций в лаборатории рассказали в Псковской областной инфекционной клинической больнице. Информация опубликована на странице учреждения в Instagram.

И. о. заведующей клинико-диагностической лаборатории Александра Соснина назвала доступные наборы реагентов для иммуноферментной диагностики. Она отметила, что сегодня специалисты инфекционной больницы проводят исследования по выявлению вирусных гепатитов, внутриутробных (TORCH) и герпесвирусных, природно-очаговых и зоонозных, вакциноуправляемых инфекций, инфекций респираторного тракта, паразитарных инвазий. Также проводится аллергодиагностика, выявляются желудочно-кишечные заболевания.

Спикер уточнила, что клинико-диагностическая лаборатория имеет важное значение для получения около 80 % объёма объективной диагностической информации, необходимой для своевременной постановки диагноза и контроля за эффективностью проводимого лечения. Лаборатория учреждения располагает всем необходимым для проведения полного спектра перечисленных исследований как в стационаре, так и на базе амбулаторного центра.

В рамках платных услуг записаться на исследования и узнать всю необходимую информацию можно по телефону информационного центра (8 8112) 294-122, а также на официальном сайте учреждения. Действует услуга выезда на дом.