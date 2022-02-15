«Могилы вместо дорог»: псковичка пожаловалась на ямы в районе Завокзалья

23:53, 14 февраля 2022, ПАИ

Жительница Пскова пожаловалась на качество дорожного покрытия в районе Завокзалья. Сообщение опубликовано на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Могилы вместо дорог во дворах района Болото», – написала жительница переулка Машиниста, 1. Она рассказала, что живёт в микрорайоне четвёртый год с маленькой дочерью. Личного автомобиля женщина не имеет, при этом такси в эту часть города практически перестали ездить. «Сейчас ездили в поликлинику на санках, так санки перевернулись на этих ямах, и ребёнок получил травму головы», – сообщила горожанка.

Она заявила, что из-за плохих дорог вблизи жилых домов люди получают травмы, а автомобили ломаются. Псковичка попросила уделить данному вопросу внимание, так как он уже неоднократно поднимался.

Ответственным за заявление назначен глава администрации Пскова Борис Елкин. Оно принято к рассмотрению.