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Общество

Обучение швейному делу планируют возродить в Островском районе

Власти Островского района совместно с ведущими швейными предприятиями муниципалитета и местным многопрофильным колледжем намерены реализовать проект возрождения обучения швейному делу. Соответствующую инициативу обсудил глава района Дмитрий Быстров в ходе встречи с гендиректором швейного предприятия «Кампотекс» Верой Григорьевой, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Руководитель фабрики пояснила, что её производство столкнулось с нехваткой кадров. Предприятие планирует расширить мощности и открыть в Острове фирменный магазин продажи собственных швейных изделий. Предполагается создать порядка 50 новых рабочих мест.

Однако из-за нехватки местных кадров часть сотрудников приходится доставлять из Пскова. При этом предприятие готово самостоятельно обучать всех желающих, подчеркнула Вера Григорьева. Заработная плата в зависимости от интенсивности и сложности труда составляет порядка 25-40 тыс. рублей.

Дмитрий Быстров предложил провести совместную встречу с директором Островского многопрофильного колледжа и обсудить возможность возрождения обучения швейному делу. По мнению главы района, важно уделить пристальное внимание профессиональной ориентации учеников старших классов. Для этого нужно организовать экскурсии школьников на предприятие.

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