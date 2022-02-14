Обучение швейному делу планируют возродить в Островском районе

21:18, 14 февраля 2022, ПАИ

Власти Островского района совместно с ведущими швейными предприятиями муниципалитета и местным многопрофильным колледжем намерены реализовать проект возрождения обучения швейному делу. Соответствующую инициативу обсудил глава района Дмитрий Быстров в ходе встречи с гендиректором швейного предприятия «Кампотекс» Верой Григорьевой, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Руководитель фабрики пояснила, что её производство столкнулось с нехваткой кадров. Предприятие планирует расширить мощности и открыть в Острове фирменный магазин продажи собственных швейных изделий. Предполагается создать порядка 50 новых рабочих мест.

Однако из-за нехватки местных кадров часть сотрудников приходится доставлять из Пскова. При этом предприятие готово самостоятельно обучать всех желающих, подчеркнула Вера Григорьева. Заработная плата в зависимости от интенсивности и сложности труда составляет порядка 25-40 тыс. рублей.

Дмитрий Быстров предложил провести совместную встречу с директором Островского многопрофильного колледжа и обсудить возможность возрождения обучения швейному делу. По мнению главы района, важно уделить пристальное внимание профессиональной ориентации учеников старших классов. Для этого нужно организовать экскурсии школьников на предприятие.