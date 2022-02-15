В Великолукском районе почтили память Матвея Кузьмина

22:47, 14 февраля 2022, ПАИ

14 февраля в Великолукском районе прошли торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию подвига Матвея Кузьмина. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

В районе Малкинских высот, в нескольких километрах от Великих Лук, Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина, выведя батальон немцев на засаду советских войск. В ходе боя Матвей Кузьмин погиб.

В этот день юнармейский отряд имени Героя Советского Союза М. К. Кузьмина Лычевской средней школы принял участие в торжественных мероприятиях. В образовательном учреждении прошла торжественная линейка, на которой ребята говорили о смелости, героизме и подвиге Матвея Кузьмина.

Кроме того, юнармейцы стали участниками патриотического туристического маршрута «Тропа Героя», совершив лыжный переход от школы до Малкинской высоты. На Малкинской высоте прошёл митинг, во время которого присутствующие возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.

Организатором маршрута выступал городской Дом культуры имени Ленина.