Скончалась супруга клирика Псковской епархии

22:33, 14 февраля 2022, ПАИ

11 февраля скончалась Ирина Тарасова, супруга клирика Псковской епархии, настоятеля храма Преполовения Пятидесятницы города Пскова на подворье Спасо-Елеазаровского монастыря иерея Константина. Об этом сообщается в группе Псковской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Ирина Тарасова была одной из первых выпускниц Псковского духовного училища. «Матушка много лет отдала служению Богу и Церкви, в разное время украшая своим пением и музыкальным талантом богослужения в храме преподобного Варлаама Хутынского, храма Александра Невского и в последние годы - храме Преполовения Пятидесятницы города Пскова», - говорится в некрологе.

В епархии выразили соболезнования родным и близким Ирины Тарасовой.