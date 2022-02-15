Сегодня в России начнется экспериментальная маркировка медицинских изделий

07:20, 15 февраля 2022, ПАИ

С сегодняшнего дня до 28 февраля 2023 года в России будет проходить эксперимент по маркировке медицинских изделий. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Маркировать начнут приборы по обеззараживанию воздуха, ортопедическую обувь, слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.

По мнению экспертов, маркировка поможет снизить до минимума количество фальсификаций и позволит насытить рынок легальными товарами. Реализовывать проект будет Центр развития перспективных технологий, который и выступает оператором Национальной системы цифровой маркировки товаров.

На данный момент в России маркируют все препараты и вакцины. Делается это, чтобы избежать дефектуры и следить за лекарственным обеспечением регионов в реальном времени.