15 февраля вспоминают россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

08:01, 15 февраля 2022, ПАИ

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сообщает calend.ru.

Памятная дата была установлена в 2011 году законом «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Праздник приурочен к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Памятная дата установлена не только, чтобы напоминать об этом событии, но и чтобы вспоминать всех солдатах, не вернувшихся с Афганской войны. До 2011 года 15 февраля отмечался День памяти воинов-интернационалистов, однако официально он зарегистрирован не был.

Памятная дата введена в знак памяти о соотечественниках, которые проявили мужество, самоотверженность и преданность Родине во время участия в боевых действиях за пределами страны после Второй мировой войны. По данным Минобороны, после Второй мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких десятках государств.

В честь этой даты во многих регионах России проходят торжественные и памятные мероприятия, митинги и акции с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи.