Крыло не помеха: в аистином центре в Гдовском районе сложились ещё четыре пары

23:35, 14 февраля 2022, ПАИ

Этой зимой в реабилитационном центре «Дом белого аиста», расположенном в Гдовском районе, сложились ещё четыре пары. Об этом сообщается на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

В частности, волонтёры рассказали о судьбе аиста, который приехал из деревни Хотовань Дедовичского района. Юрок – это взрослый самец с травмированным правым крылом. Он живёт в центре с конца сентября и был последним из поступивших в 2021 году. «А Юрку тем временем приглянулась самочка из наших красавиц, и теперь они пара. Интересно, что в природе пара у аистов образуется весной на гнезде. Наши же аисты формировать пары начинают ещё зимой. После перевода в тёплый дом на зимнее содержание холостые самцы занимают наиболее понравившиеся места помещения, охраняют их, затем самочки выбирают кавалеров и приходят к ним», – пояснили в центре.

По словам волонтёров, если всё хорошо и самка понравилась самцу, пара всё время держится вместе, охраняет своё «гнездо» от других аистов, и птицы постоянно признаются друг другу в любви, синхронно щёлкая клювами и кланяясь.

Кроме того, половинками обзавелись Гриша из Кардымовского района Смоленской области, Феденька из деревни Большое Загорье Псковского района, который ещё птенцом подавился ужом и свалился с гнезда, Сеня из деревни Пески Порховского района. «Только все самочки, кроме одной, однокрылые, вот и у подружки Юрка нет левого крыла. Но одно крыло ведь не мешает хотеть и ждать любви, это не помеха птичьему счастью в реабилитационном центре», – добавили волонтёры.