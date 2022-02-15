В России планируется запретить продажу крепкого алкоголя в пластике

07:47, 15 февраля 2022, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, Госдума может принять законопроект, предусматривающий штрафы за продажу алкогольной продукции крепостью более 28% в пластиковой упаковке, сообщают «Известия».

Должностным лицам за нарушение данного закона будет грозить штраф до 200 тысяч рублей. Кроме того, алкоголь у них будут конфисковывать. Для юридических лиц нарушение будет стоить дороже: от 300 до 500 тысяч рублей. Исключение – тара размером не более 50 мл и импортная алкогольная продукция.

Помимо этого, полицию могут наделить полномочиями контролировать производство и продажу алкогольной продукции в стеклянных тарах без специальной маркировки.

В профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству законопроект поддержали и вынесли к рассмотрению парламентом.