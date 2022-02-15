Число злостных неплательщиков в России выросло до рекордных 8,6 млн

08:57, 15 февраля 2022, ПАИ

Количество людей, регулярно не выплачивающих налоги, в 2021 году достигло рекордной отметки в 8,6 млн, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

По данным ведомства, этот показатель стал максимумом за всё время ведения статистики службы, с 2012 года. Тогда должников было порядка 2,2 млн. В 2020 году всего было 7 млн задолжавших граждан, в 2019-м — 5,8 млн, в 2018-м — 4,4 млн, в 2017-м — 3,2 млн.

Кроме того, в 2021-м зафиксировали ускорение темпов роста числа граждан, долги которых будут списаны по решению суда.

За прошлый год судебные приставы планируют взыскать с россиян сумму около 1,1 трлн рублей, что превышает прошлогодний показатель на 40 млрд рублей.

По данным ФССП, наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском крае, Башкирии, Красноярском крае, Свердловской и Челябинской областях.