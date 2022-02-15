15 февраля в Пскове ожидается до +3 градусов
15 февраля в Пскове днем ожидается до +3 градусов, сообщает официальный Telegram-канал региона.
День ожидается без существенных осадков, ночью прогнозируют небольшой мокрый снег. Температура днем +1...+3, ночью -1...+1.
В Великих Луках днем без существенных осадков, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура днем +2...+4, ночью 0...-2.
Сегодня синоптики обещают жителям Псковской области облачную погоду, днем без существенных осадков, ночью может выпасть мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура днем 0...+4, ночью -3...+2.
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