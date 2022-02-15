Бойцами ОМОН могут стать псковичи

09:22, 15 февраля 2022, ПАИ

В ОМОН управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Требуются кандидаты в возрасте до 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Также открыта вакансия заведующего хозяйством, необходимо иметь среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.