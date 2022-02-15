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Общество

Девять единиц гражданского оружия изъяла Росгвардия у псковичей за неделю

С 7 по 13 февраля сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области проведено 197 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, составлено 19 административных протоколов, изъято 9 единиц оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности.

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