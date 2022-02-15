Горводоканал предупредил об отключении воды в четырех домах Пскова
15 февраля возможно временное отключение водоснабжения в четырех домах Пскова, сообщается в группе Горводоканала в социальной сети «ВКонтакте».
Отключение связано с проведением ремонтных работ и может коснуться жителей домов на улицах Лунинской, Новолунинской, Паровозной, Лунинском переулке.
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