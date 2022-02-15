Более 500 тысяч рублей кредитного долга выплатил житель Печорского района ради выезда за границу
Житель Печорского района выплатил более 500 тысяч рублей долга для снятия ограничения на выезд за пределы России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.
На исполнении в ОСП Печорского и Палкинского районов в отношении жителя Печорского района находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам на общую сумму в размере 522 тыс. рублей, включая исполнительский сбор.
Мужчина не проживал по месту регистрации, долгое время находился за границей, не собираясь платить свои долги. Однако должник приехал к родственникам и не смог выехать обратно: приставы вынесли постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации.
Тогда гражданин самостоятельно пришёл на приём в отделение судебных приставов. С должника было взято объяснение, а также вручено требование на предоставление имущества для ареста. После чего гражданин был вынужден погасить всю задолженность в размере 486 тыс. рублей, 36 тыс. рублей исполнительского сбора, что составило в общей сумме 522 тыс. рублей, включая исполнительский сбор.
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