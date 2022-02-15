Более 500 тысяч рублей кредитного долга выплатил житель Печорского района ради выезда за границу

09:59, 15 февраля 2022, ПАИ

Житель Печорского района выплатил более 500 тысяч рублей долга для снятия ограничения на выезд за пределы России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

На исполнении в ОСП Печорского и Палкинского районов в отношении жителя Печорского района находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам на общую сумму в размере 522 тыс. рублей, включая исполнительский сбор.

Мужчина не проживал по месту регистрации, долгое время находился за границей, не собираясь платить свои долги. Однако должник приехал к родственникам и не смог выехать обратно: приставы вынесли постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации.

Тогда гражданин самостоятельно пришёл на приём в отделение судебных приставов. С должника было взято объяснение, а также вручено требование на предоставление имущества для ареста. После чего гражданин был вынужден погасить всю задолженность в размере 486 тыс. рублей, 36 тыс. рублей исполнительского сбора, что составило в общей сумме 522 тыс. рублей, включая исполнительский сбор.