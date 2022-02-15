Около двух миллионов рублей лишились жители Пскова и Острова, пообщавшись с мошенниками
Несколько жителей Пскова и Острова поддались на уловки незнакомцев и лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
Отмечается, что некоторые из звонивших представлялись сотрудниками банков и списывали деньги под предлогом якобы предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов. Другие граждане лишились денег при попытках проведения операций купли-продажи товаров в интернете.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, отметили в ведомстве.
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