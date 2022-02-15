Законопроект о штрафах для владельцев животных предложил обсудить коллегам Андрей Козлов

10:45, 15 февраля 2022, ПАИ

Высказаться в поддержку законодательной инициативы об установлении штрафов за нарушение требований к содержанию домашних животных предложил коллегам-парламентариям председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Он внёс в Собрание проект постановления «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Изменения разработали депутаты Московской областной Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На сегодняшний день в федеральном законодательстве прописаны правила содержания домашних животных, но административная ответственность за нарушение, определённая в денежном выражении, в КоАП отсутствует, что фактически делает невозможным применение этих норм в отношении недобросовестных владельцев животных.

«Правонарушение, когда оно безнаказанно, провоцирует дальнейшее нарушение закона, - прокомментировал предлагаемые поправки в кодекс Андрей Козлов. – Пока не появится прецедент, когда нерадивых хозяев будут реально штрафовать, например, за выгул животного вне разрешённых мест или отсутствие намордника на потенциально опасной собаке, мы не сможем изменить менталитет людей и сформировать культуру содержания домашних питомцев».

Как отметил Андрей Козлов, совершенствование правового регулирования сферы, связанной с содержанием домашних питомцев и борьбой с безнадзорностью животных, не ограничивается лишь рассмотрением московской инициативы. «В плане нормотворческой деятельности Собрания на первое полугодие 2022 года запланировано принятие закона «О содержании и защите животных на территории Псковской области». Сейчас совместно с органами исполнительной власти мы работаем над этим документом», - уточнил депутат. Андрей Козлов рассказал, что в ходе подготовки законопроекта обсуждается возможность передачи полномочий по отлову безнадзорных животных муниципалитетам.

Кроме того, по мнению депутата, необходимо ввести на федеральном уровне систему обязательной маркировки животных, которая позволит идентифицировать домашних питомцев. «Это один из самых важных, на мой взгляд, вопросов. Если будет механизм идентификации и учёта домашних животных, позволяющий определить, кому животное принадлежит или когда-то принадлежало, и плюсом появится механизм наказания нерадивых хозяев, этот комплекс мер будет стимулировать людей ответственно относиться к питомцам», - сделал вывод Андрей Козлов. Председатель парламентского комитета не исключил возможность подготовки обращения в Госдуму о необходимости скорейшего принятия закона о маркировке животных.

В ноябре прошлого года правительство внесло в Государственную Думу законопроект, который вводит в российское законодательство понятия маркировки и учёта животных, однако в представленной редакции документ касается только сельскохозяйственных животных.