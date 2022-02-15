Опубликован график работы мобильного медицинского комплекса в Борисовичах

10:48, 15 февраля 2022, ПАИ

Псковичам рассказали, по какому графику будет работать передвижной мобильный комплекс в деревне Борисовичи Псковского района на этой неделе.

Как сообщили в официальном Telegram-канале региона, работа медицинской бригады на мобильном комплексе организована с целью улучшения качества оказания медицинской помощи населению в период повышенной заболеваемости ОРВИ.

15 февраля с 13:00 до 17:00 – д. Борисовичи (ул. Владимирская, Никольская). Место парковки – ул. Никольская, д. 6 (большая стоянка около детского сада);

д. Борисовичи (ул. Владимирская, Никольская). Место парковки – ул. Никольская, д. 6 (большая стоянка около детского сада); 16 февраля с 13:00 до 17:00 – д. Борисовичи (ул. Венская, Пражская). Место парковки – ул. Венская, д. 4 (противоположная сторона дома);

д. Борисовичи (ул. Венская, Пражская). Место парковки – ул. Венская, д. 4 (противоположная сторона дома); 17 февраля с 13:00 до 17:00 – д. Борисовичи (ул. Балтийская). Место парковки – возле домов № 16, 16а на ул. Балтийской со стороны Ледового дворца.

В мобильном комплексе жители микрорайона смогут обратиться за медицинской помощью, получить консультацию специалиста и сдать мазки на коронавирус при наличии соответствующих симптомов.