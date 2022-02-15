Оперативно-профилактическая операция «Надзор» началась в Псковской области

10:52, 15 февраля 2022, ПАИ

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» пройдёт с 15 по 19 февраля в Псковской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целью мероприятия является снижение уровня преступности среди граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

В рамках операции сотрудники полиции проведут целый комплекс мероприятий профилактического характера, направленный на предупреждение совершения противоправных деяний лицами, состоящими под административным надзором.

Особое внимание будет уделено работе по установлению местонахождения поднадзорных граждан и лиц, уклоняющихся от административного надзора.