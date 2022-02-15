Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» началась в Псковской области

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» пройдёт с 15 по 19 февраля в Псковской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целью мероприятия является снижение уровня преступности среди граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

В рамках операции сотрудники полиции проведут целый комплекс мероприятий профилактического характера, направленный на предупреждение совершения противоправных деяний лицами, состоящими под административным надзором.

Особое внимание будет уделено работе по установлению местонахождения поднадзорных граждан и лиц, уклоняющихся от административного надзора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

15 февраля 2022

Опубликован график работы мобильного медицинского комплекса в Борисовичах
15 февраля 2022

Законопроект о штрафах для владельцев животных предложил обсудить коллегам Андрей Козлов
15 февраля 2022

Полиция продолжает розыск глухонемого псковича
15 февраля 2022

16 февраля в Пскове пройдет проверка системы оповещения
15 февраля 2022

В Москве начались исследования второй назальной вакцины от коронавируса
15 февраля 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды в четырех домах Пскова
15 февраля 2022

Число злостных неплательщиков в России выросло до рекордных 8,6 млн
15 февраля 2022

15 февраля в Пскове ожидается до +3 градусов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...