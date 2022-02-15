Для сборов по ралли на два дня перекроют участки дороги Пустошка – Щукино – Алоль
17 февраля с 10:00 до 18:00 в Пустошкинском районе в связи с проведением тренировочных сборов по авторалли планируется временно ограничить движение транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона.
Для обеспечения безопасности дорожного движения будет временно ограничено движение автомобилей по автодороге Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Щукино до деревни Красное и от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района.
Прекращение движения обеспечивает организатор соревнований – Федерация автомобильного спорта Псковской области. Пропуск общественного и гражданского транспорта будет обеспечен по первому требованию пользователей автомобильных дорог, задействованных при проведении тренировочных сборов по авторалли.
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