В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в розыске
В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
14 февраля росгвардейцы, патрулируя проспект Ленина, остановили для проверки документов 33-летнего местного жителя, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.
Выяснилось, что данный гражданин с августа 2021 года находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка.
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