В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в розыске

11:04, 15 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

14 февраля росгвардейцы, патрулируя проспект Ленина, остановили для проверки документов 33-летнего местного жителя, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Выяснилось, что данный гражданин с августа 2021 года находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка.