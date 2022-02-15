Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с коронавирусом, это на 108,9% больше, чем в предыдущий день. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона. 

За минувшие сутки в России зафиксировали 166 631 новый случай заражения инфекцией. Всего в РФ с начала пандемии переболели 14 480 596 человек. 

Выписан в связи с выздоровлением за минувшие сутки 137 881 человек, всего – 11 470 925. 

От осложнений, вызванных инфекцией, за минувшие сутки скончались 704 человека. За время пандемии из-за коронавируса погибли 341 635 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

15 февраля 2022

Авиаперелёты между Псковом, Калининградом и Минводами планируют возобновить с 15 марта
15 февраля 2022

Разработка дизайна «Точки кипения» началась в Пскове
15 февраля 2022

Авиасообщение между Псковом и Симферополем возобновят с 2 мая
15 февраля 2022

Музыка Элгара, Малера и Сибелиуса прозвучит на концерте «Песни странствующего подмастерья» в Пскове

15 февраля 2022

Известный архитектор будет работать над дизайн-проектом холла в ПсковГУ
15 февраля 2022

Наталия Соколова: Необходимо помочь ребенку и узнать все обстоятельства насилия
15 февраля 2022

В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19
15 февраля 2022

Опубликован график работы мобильного медицинского комплекса в Борисовичах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...