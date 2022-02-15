В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19

11:25, 15 февраля 2022, ПАИ

В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с коронавирусом, это на 108,9% больше, чем в предыдущий день. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За минувшие сутки в России зафиксировали 166 631 новый случай заражения инфекцией. Всего в РФ с начала пандемии переболели 14 480 596 человек.

Выписан в связи с выздоровлением за минувшие сутки 137 881 человек, всего – 11 470 925.

От осложнений, вызванных инфекцией, за минувшие сутки скончались 704 человека. За время пандемии из-за коронавируса погибли 341 635 человек.