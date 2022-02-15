Рейсовый автобус и микроавтобус столкнулись в Пскове
Рейсовый автобус и микроавтобус столкнулись в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла 15 февраля у дома №125 на улице Ипподромной. Столкнулись пассажирский автобус и микроавтобус Mercedes-Benz Vito.
На момент аварии в автобусе находились около 30 человек, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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